شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مياه الشرب تؤكد عدم تأثر الخدمة بسبب كسر خط خاص بالحدائق في الدقى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شهد محيط وزارة الزراعة بالدقى، كسر ماسورة مياه عكرة 300 ملم، بالقرب من نزلة كوبرى الدقى أمام شارع السد العالى، بمحافظة الجيزة، ما أدى إلى إحداث تكدس في الحركة المرورية بنفس الاتجاه. وأكد وليد عابدين، المتحدث باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، أنه حدث كسر مفاجئ بماسورة مياه عكرة، وتم الدفع بعدد من الشفاطات لشفط المياه والسيطرة على الموقف، وجارى إصلاح الكسر من خلال فرق الطوارئ.

وأضاف المتحدث باسم شركة مياه الجيزة، أن الكسر لم يؤثر على خدمة مياه الشرب بالمنطقة نظرا لأنه خط مياه عكرة خاص بالحدائق ونافورة ميدان وزارة الزراعة .

وفى سياق آخر كان أكد المهندس محمد عبد العظيم، المشرف العام على مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، بالجيزة، أن هناك مشروعات جديدة جار تسليمها بمحافظة الجيزة بعد أن انتهى الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، ومن المقرر أن يتم تسليمها لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة.

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وأضاف المشرف العام على مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، لـ"الخليج 365"، أنه تم تسليم أعمال توسعات محطة مياه أطفيح بطاقة 60 ألف متر مكعب في اليوم، والتي قضت على مشاكل المياه بأطفيح، ومن المقرر أن يتم تسليم 2 مشروع للصرف الصحى مشروع في العياط وأخر في مدينة الصف ليدخل الخدمة خلال شهرين ليخلص الأهالى من معاناة كبيرة استمرت سنوات.

وأشار عبد العظيم، إلى أن محطة مياه منشأة القناطر من المقرر أن يتم دخولها الخدمة منتصف شهر أغسطس المقبل، والتي توفر مياه صالحة للشرب للمدينة وعدد كبير من القرى، كما سيتم تسليم المرحلة الثانية من توسعات محطة مياه جزيرة الدهب بطاقة 80 ألف متر في اليوم خلال شهر ما يساعد في تحسين خدمة المياه في مدينة الجيزة.