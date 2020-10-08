شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تتابع عودة جثمان عامل مصرى توفى بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعليمات فورية لمكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة، بالقنصلية العامة المصرية بالرياض، للوقوف على ملابسات وفاة المواطن المصرى جمال فتحى السيد فرغلى من العاملين بشركة روافد، بمجرد علمه بالوفاة، فضلا عن متابعة إجراءات نقل جثمان المواطن المصري بالتنسيق مع القنصلية ، ومتابعة مستحقاته المالية ، وأعرب الوزير عن خالص تعازيه لأسرة المتوفي وزملائه وأن يلهمهم الله الصبر والسلوان.

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وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة: إن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تلقي تقريرا بذلك عاجلا عبر مكتب التمثيل العمالي أشار أحمد رجائى، رئيس المكتب بالرياض إلى أنه تم التواصل مع أحد العاملين المصريين بشركة روافد بالدمام للوقوف على ملابسات حالة الوفاة وتبين أن المواطن جمال فتحي السيد فرغلى من العاملين بالشركة ، وهو ما زال على رأس العمل حتى تاريخ الوفاة، وأن الوفاة طبيعية وقد سبق صرف مستحقاته المالية المتأخرة حتى أول فبراير الماضي.

ولفت الملحق العمالى إلى أن الشركة ستقوم بتصفية باقى مستحقاته حتى تاريخ الوفاة ويرغب أهل المتوفي فى شحن الجثمان إلى أرض الوطن لدفنه فى مصر، وقد تم التنسيق مع الشئون القنصلية لإنهاء إجراءات الخروج النهائي للجثمان وشحنه إلى مصر.