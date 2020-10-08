شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تتوقع تحسن الأحوال الجوية الأسبوع المقبل.. الحرارة تصل لـ30 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقعت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة بدءا من السبت المقبل، لتسجل الحرارة 33 درجة، ثم تنخفض مرة أخرى يوم الأحد ليبدأ التحسن الكبير في الأحوال الجوية، حيث تصل درجات الحرارة إلى 30 درجة.

وقالت مدير مركز الاستشعار عن بُعد، في مداخلة للتليفزيون المصري اليوم الخميس، إن هناك ارتفاعا في درجات الحرارة اليوم وغدا ، لتكون أعلى من المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام بمعدل درجتين.

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وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس، طقس حار نهارًا على الوجه البحري والقاهرة، وشبورة مائية صباحا تكون كثيفة على بعض المناطق، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وشبورة مائية صباحاً تكون كثيفة على بعض المناطق، والرياح معتدلة، يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء ، والرياح معتدلة، وطقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا على مناطق جنوب الصعيد.

ويتوقع خبراء الأرصاد سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر.، ويتوقع الخبراء كذلك، أن يكون الطقس ليلا لطيفا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.