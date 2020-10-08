شكرا لقرائتكم خبر عن مصنع الإلكترونيات يبدأ إنتاج كاميرات مراقبة نهاية الشهر الجارى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة عايدة الصبان رئيس مجلس إدارة مصنع الإلكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع، إن المصنع أنشئ في العام 1979 لتلبية الصناعات العسكرية، ثم تطور الأمر ليتمكن من تلبية طلبات المشروعات القومية، منوهة بأن جميع العاملين في المصنع حاصلين على شهادات جودة.
وأضافت رئيس مجلس إدارة مصنع الإلكترونيات، في لقاء ببرنامج "هذا الصباح" على شاشة اكسترا نيوز، أن المصنع يقوم بإنتاج العديد من العدادات الذكية ومسبوقة الدفع، وكاميرات المراقبة وأجهزة نقل البيانات واسعة المدى.
وكشفت عن الانتهاء من تجهيز خطوط كاميرات المراقبة، ليبدء الإنتاج نهاية الشهر الجاري، معلنة أن المصنع قام بإنتاج 2.6 مليون كشاف شوارع في جميع محافظات الجمهورية ضمن المشروع القومي للمبات الليد، مضيفة: ونخطط لإنتاج 500 ألف كشاف إضافى.
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