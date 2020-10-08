"القوى العاملة" تكشف تفاصيل وفاة مصري بالسعودية وعودة الجثمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشفت وزارة القوى العاملة، اليوم الخميس، تفاصيل وفاة مواطن مصري يعمل بإحدى الشركات في المملكة العربية السعودية.

وأصدر الوزير، وفق بيان اليوم، تعليمات فورية لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالقنصلية العامة المصرية بالرياض، للوقوف على ملابسات الوفاة للمواطن جمال فتحي السيد فرغلي من العاملين بشركة روافد، وذلك بمجرد علمه بالوفاة، فضلا عن متابعة إجراءات نقل جثمان المواطن المصري بالتنسيق مع القنصلية، ومتابعة مستحقاته المالية.

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وأعرب وزير القوى العاملة، عن خالص تعازيه لأسرة المتوفي وزملائه وأن يلهمهم الله الصبر والسلوان.

وقال أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، إنه تم التواصل مع أحد العاملين المصريين بشركة روافد بالدمام للوقوف على ملابسات حالة الوفاة وتبين أن المواطن جمال فتحي السيد فرغلي من العاملين بالشركة، وهو مازال على رأس العمل حتى تاريخ الوفاة، وأن الوفاة طبيعية وقد سبق صرف مستحقاته المالية المتأخرة حتى أول فبراير الماضي.

وأوضح الملحق العمالي، أن الشركة ستقوم بتصفية باقي مستحقاته حتى تاريخ الوفاة ويرغب أهل المتوفي في شحن الجثمان إلى أرض الوطن لدفنه في مصر، وقد تم التنسيق مع الشئون القنصلية لإنهاء إجراءات الخروج النهائي للجثمان وشحنه إلى مصر.