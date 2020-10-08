ارتفاع الحرارة والرطوبة تصل لـ 80%.. الأرصاد تعلن طقس الـ 48 ساعة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه يوجد ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء وتستمر حتى غدا الجمعة، حيث يسود طقس حار على شمال البلاد شديد الحرارة جنوبا.

وأضاف الخبراء: بداية من السبت المقبل تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي، لتعود مرة أخرى على القاهرة بين 31 و32 درجة بعد أن وصلت لـ36 درجة على القاهرة خلال اليومين الحاليين.

Advertisements

وتابع الخبراء: تسجل درجات الحرارة على السواحل الشمالية بين 31 و32 درجة، وتصل على جنوب سيناء لـ38 درجة، كما تتراوح على شمال وجنوب الصعيد بين 37 و40 درجة.

وأشار الخبراء إلى وجود نشاط للرياح الشمالية الشرقية الرطبة تعمل على تكوين الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة تكون كثيفة على المناطق القريبة من المسطحات المائية والمناطق الزراعية.

وعن نسب الرطوبة في الجو، أكد الخبراء أن نسبة الرطوبة على القاهرة تسجل 75%، والسواحل الشمالية 80%، وشمال سيناء 50%، أما الجنوب تصل لـ30%.