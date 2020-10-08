إطلاق البوابة التجارية الإلكترونية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إطلاق الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، البوابة التجارية الإلكترونية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك لتقديم الخدمات للمواطنين بصورة إلكترونية مبسطة، وتوضيح الإجراءات والمستندات اللازمة لكل خدمة، ومنع تكدس الجمهور بمراكز خدمة العملاء.

جاء ذلك خلال ترأس وزير الإسكان، اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بحضور عدد من الأعضاء، وعدد آخر من خلال تقنية "الفيديو كونفرانس"، منعا للتزاحم، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى أبرز الخدمات التي تقدمها البوابة، وتشمل: طلبات التعاقدات، توصيل المياه والصرف الصحي، خدمة إبلاغ قراءة العدادات، خدمة سداد الفواتير باستخدام بطاقات الدفع المسبق.

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وأضاف "رسلان"، أنه تم تدشين تطبيق "قراءتي" لتسجيل قراءة عدادات المياه، حيث يمكن للمواطن تشغيله على الهاتف المحمول مجاناً، وهو متاح على نظامي التشغيل أندرويد وIOS، ويتيح للمواطن تسجيل قراءة العداد بنفسه وإبلاغ القراءات، وإضافة صورة العداد، وهو ما يضمن للعميل أن تكون القراءة دقيقة بنسبة 100%، مؤكداً على أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي للقطاعات المختلفة بالدولة، وخاصة الخدمات التي تمس المواطنين، وفي إطار تطوير منظومة تكنولوجيا المعلومات بالشركة القابضة.

وأشار رسلان، إلى أنه سبق إطلاق تطبيق (125 - HCWW)، والمتاح على نظامي التشغيل أندرويد وIOS، ويتيح للمواطن سداد فواتير مياه الشرب والصرف الصحي وذلك لعدد ١٠ شركات تابعة للشركة القابضة كمرحلة أولى، وهي محافظات (القاهرة، الجيزة، المنوفية، البحيرة، كفرالشيخ، سوهاج، الإسكندرية، البحر الأحمر، مطروح، وسيناء)، وجارٍ العمل على إضافة هذه الخدمة لباقي الشركات تباعاً، لإتاحة الخدمة لجميع العملاء على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن التطبيق يتيح عدة مزايا أخرى من أهمها، إرسال إشعارات للمواطنين المسجلين على التطبيق بأعمال الصيانة المخططة وغير المخططة، والتعرف على توقيتات انقطاع المياه لتنبيه المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه، بجانب إمكانية تلقي شكاوى المواطنين والرد عليها، وإمكانية التصوير الفوتوغرافي لمكان الشكوى أو الكسر وإرساله عبر التطبيق، والتعرف على المعلومات والأخبار الخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.