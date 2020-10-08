مباحث القاهرة تكثف جهودها لكشف لغز العثور على جثة شخص داخل شقته بـ 15 مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

يُكثف رجال مباحث القاهرة، جهودهم لكشف تفاصيل العثور على جثة شخص بإحدى الشقق السكنية بمدينة 15 مايو.

الواقعة بدأت بورود بلاغ من الأهالي لغرفة عمليات النجدة، بوجود جثة بشقة سكنية في مدينة 15 مايو ، انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وتبين العثور على جثة شخص داخل شقة بدائرة القسم.

كُلفت إدارة البحص الجنائي بالتحري عن الواقعة للوقوف على ملابسات الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.