المرور: إغلاق طريق "الحمام" في الاتجاهين بسبب الشبورة الكثيفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: أغلقت الإدارة العامة للمرور صباح اليوم الخميس، طريق "الحمام" بسبب الشبورة . وأعلنت الإدارة غلق طريق "الحمام" بدءً من الكيلو 30 طريق الحمام حتى الكيلو 135 طريق سيدي عبد الرحمن في الاتجاهين لوجود شبورة كثيفة. وأهابت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حتي يعودوا إلى ذويهم سالمين.. مشيرة إلى أن قرار الإغلاق سيكون لحين زوال الشبورة.

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