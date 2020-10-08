الأمن العام: تنفيذ 35 ألف حكم قضائي وضبط 180 قطعة سلاح بمحافظات الجمهورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: شن قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، حملة أمنية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية. وأثمرت جهود الحملات خلال 24ساعة الأخيرة على مستوى الجمهوري عن 180 قطعة سلاح ناري، و263 قضية مخدرات، وتنفيذ 35350 حكم قضائي متنوع. وضبطت الحملات 3 تشكيلات عصابية ضمت 10 متهمين، ارتكبوا 8 حوادث متنوعة. جرى تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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