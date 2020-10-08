تعرف على التحويلات المرورية خلال تنفيذ الأعمال بمحور الفردوس المُستحدث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة؛ وتسيير الحركة المرورية بمناطق الأعمال بمحور الفردوس المستحدث ضمن الخطة القومية للطرق لمواجهة الكثافات المرورية المتوقعة في المحاور المرتبطة بتلك المنطقة. وبدأت الأعمال اعتباراً من اليوم الخميس الموافق (8/10/2020) وطوال مدة تنفيذ الأعمال ، فسيتم إجراء التحويلات المرورية على النحو التالى :- "سيتم غلق الطريق بداية من الأُوتوستراد (ميدان الدويقة) وحتى شارع أحمد بن إينال لتنفيذ القواعد الخرسانية الخاصة بكوبري الأوتوستراد، سيتم تحويل حركة المرور تجاه شارع الملك خشكندار الموازي لشارع قنصوة (بالنسبة للقادم من الأُوتوستراد في اتجاه مناطق الفردوس وصلاح سالم). وقامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بعمل اللوحات الإرشادية وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية مع بدء تنفيذ تلك التحويلات.

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