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شكرا لقرائتكم خبر عن أهالى ٦ أكتوبر يناشدون رئيس جهاز المدينة إعادة تأهيل الحدائق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ناشد أهالي مدينة 6 أكتوبر، المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز المدينة إعادة تأهيل الحدائق العامة بكافة الأحياء والتى ضربها الإهمال وأصبحت مأوى للبلطجية والقطط والكلاب.
وطالبوا بضرورة إعادة الوجه الحضاري لأحياء المدينة ووضع مقاعد وإنارتها وإعادة زراعتها بعد سنوات من الإهمال والتردى، خاصة حى إسكان الشباب وكافة مجاورات الحى السادس، والحى العاشر والثانى عشر.
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