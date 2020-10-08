شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لتهذيب الأشجار بكفر شكر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قام قسم الزراعة بمجلس مدينة كفر شكر بحملة لتقطيع الأشجار والأفرع التى تعوق رؤية المواطنين أثناء السير على الطريق، وذلك فى إطار تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وتوجيهات اللواء هشام رفعت رئيس المدينة. تم تقطيع الأشجار وتهذيبها لكشف رؤية المارة بالطريق وسائقى السيارات وذالك بشارع المدرسة الثانوى، عملا على راحة المواطنين، بإشراف مصيلحى جمال هدايا نائب رئيس مجلس المدينة. وقال رئيس المدينة إن العمل يتم على قدم وساق فى كل ماهو يخدم الصالح العام والمواطنين، حيث تم تقطيع الأشجار وتهذيبها لعدم حجب الرؤية وكشفها للمارة وحفاظا على المنظر الجمالي والحضارى. حملة لتهذيب الأشجار التي تعوق الرؤية بكفر شكر حملة لتهذيب الأشجار التي تعوق الرؤية بكفر شكر حملة لتهذيب الأشجار التي تعوق الرؤية بكفر شكر الوضع في مصر Advertisements

اصابات 104,035

تعافي 97,492

وفيات 6,010

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