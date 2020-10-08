شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة تركيب عامود إنارة اصطدمت به سيارة بطريق «شبين القناطر –كفر حمزة» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء خالد المحمدى رئيس مدينة شبين القناطر انه تم اعادة زرع احد اعمدة الانارة مرة أخرى على طريق شبين القناطر – كفر حمزة بمنطقه اثار تل اليهوديه عقب قيام احدى السيارات بالاصطدام بالعمود فجر اليوم ما ادى إلى سقوطه ارضا وقطع التيار الكهربى.

اضاف رئيس المدينه انه تم ضبط السيارة والسائق وابلاغ الاجهزة الامنيه لاتخاذ الاجراءات القانونيه وقامت الوحده المحليه بالتنسيق مع ادارة الكهرباء باعاده زرعه وتوصيل كابلات الأناره ومراجعه صيانه كامل الطريق والاطمئنان على الاناره للمنطقه باعتباره المدخل الرئيسي لمدينه شبين القناطر

فيما قامت الاجهزة التنفيذيه بمتابعه الاناره العامه للطريق العام ومدخل طريقعبيد الواصل لقريتي كفر الشوبك والمريج ومدخل عزبه أيوب حيث تمت أعمال صيانه الطريق بالكامل.

زرع عامود اناره اصطدمت به سيارة بطريق شبين القناطر

زرع عامود اناره اصطدمت به سيارة بطريق شبين القناطر

زرع عامود اناره اصطدمت به سيارة بطريق شبين القناطر

زرع عامود اناره اصطدمت به سيارة بطريق شبين القناطر