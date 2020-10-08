شكرا لقرائتكم خبر عن رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط نتيجة الدبلومات الفنية لطلاب الدور الثاني، على أن يتم إعلانها عبر موقع الوزارة الرسمي فور اعتمادها.

وانطلقت امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية (صناعي ـ زراعي ـ تجاري ـ فندقي) للعام الدراسي 2019/2020، السبت الموافق 19 سبتمبر 2020، واستمرت الامتحانات التحريرية حتى يوم الثلاثاء الموافق 29/9/2020.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات (238113) طالبا/ طالبة منهم (119853) طالبا/طالبة بالتعليم الصناعي، و(36228) طالبا/ طالبة بالتعليم الزراعي، و(77269) طالبا/طالبة بالتعليم التجارى، و(4763) طالبا/طالبة بالتعليم الفندقي. ويمكن معرفة النتيجة من خلال الرابط http://nategafany.emis.gov.eg/ الوضع في مصر Advertisements

اصابات 104,035

تعافي 97,492

وفيات 6,010

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