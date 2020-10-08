شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة قنا»: إجمالى المصابين پاختناق نتيجة تسرب غاز الكلور ٦١ مصاباً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت مديرية الصحة بقنا برئاسة الدكتور راجى تواضروس وكيل وزارة الصحة أن الحصيلة النهائية للمصابين بحالات اختناق نتيجة تسرب غاز الكلور من مرشح مياه نجع قابول بمركز نجع حمادي بلغ ٦١ شخصا وأضاف تواضروس أن ٣٩ مصاب تم تقديم الأكسجين لهم داخل مستشفى نجع حمادى بينما تم علاج ٢٢ اخرين عن طريق الإسعافات الأولية نتيجة استقرار حالتهم موضحا أنه تم ارسال اسطوانات من الأكسجين من إدارات قنا وفرشوط الصحية إلى نجع حمادى لسد احتياجات المستشفى نتيجة ارتفاع أعداد المصابين مؤكدا خروج جميع المصابين من المستشفى بعد تلقيهم العلاج واستقرار حالتهم الصحية وكيل وزارة الصحة بقنا - صورة أرشيفية الوضع في مصر

اصابات Advertisements 104,035

تعافي 97,492

وفيات 6,010

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