«محاكاة إنقاذ مدينة دمنهور من الغرق فجرًا».. سيناريو بحضور محافظ البحيرة (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور سيناريو لمواجهة أزمة غرق مدينة دمنهور وتصريف مياه الأمطار، فجر اليوم بحضور اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بشأن التعامل مع تصريف كميات كبيرة من المياه من نفق شبرا بمدينة دمنهور، وكذلك ضخ كميات كبيرة من المياه فى شبكات الصرف وصفايات الأمطار في المنطقة بعد الانتهاء من تسليكها وعمل صفايات جديدة وتغيير التالف منها.

وشدد محافظ البحيرة على ضرورة التنسيق بين الجهات عند حدوث أى أحداث طارئة أو أزمات واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتقليل الآثار الناتجة عن الأزمات، ورفع درجة الاستعداد والجاهزية التامة لجميع الأجهزة التنفيذية تحسبًا لسوء الأحوال الجوية.

وتابع المحافظ خلال تفقده نفق شبرا بمدينة دمنهورعملية تشغيل غرفة الطلمبات وطلمبات الشفط الخارجية لسحب المياه من النفق، وأعمال سحب المياه من الشارع خارجه، تم تجهيز النفق بطلمبات غاطسة وصفايات على جانبيه وغرفة تحكم لرفع وشفط المياه من النفق والقيام بالصرف على محطة الصرف .

«أزمة انقاذ مدينة دمنهور من الغرق فجرًا».. سيناريو بحضور محافظ البحيرة (صور)

حضر سيناريو إدارة الأزمة الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، واللواء محمد بدر، السكرتير العام المساعد، والمحاسب عادل عبد الكريم، رئيس مركز ومدينة دمنهور، ومدير إدارة الازمات بالمحافظة، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، والحماية المدنية، والمرور ومتدربي البرنامج الرئاسى للتأهيل للقيادة.

«أزمة انقاذ مدينة دمنهور من الغرق فجرًا».. سيناريو بحضور محافظ البحيرة (صور)

«أزمة انقاذ مدينة دمنهور من الغرق فجرًا».. سيناريو بحضور محافظ البحيرة (صور)

«أزمة انقاذ مدينة دمنهور من الغرق فجرًا».. سيناريو بحضور محافظ البحيرة (صور)

«أزمة انقاذ مدينة دمنهور من الغرق فجرًا».. سيناريو بحضور محافظ البحيرة (صور)

«أزمة انقاذ مدينة دمنهور من الغرق فجرًا».. سيناريو بحضور محافظ البحيرة (صور)