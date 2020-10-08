«البحر الأحمر الأزهرية» تعلن عن حاجتها للتعاقد مع «دادات رياض أطفال»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت منطقة البحر الأحمر الأزهرية عن حاجتها للتعاقد مع عاملات «دادات» للمرحلة التمهيدية«رياض الاطفال»بالمعاهد، وذلك وفقا للشروط بالا يزيد سن المتقدمة عن ٤٥ عاما أن تكون خالية من الأمراض المعدية بموجب شهادة طبية معتمدة بختم النسر أن تكون لديها القدرة في التعامل مع الاطفال وأن تكون مقيمة في نطاق الإدارة التعليمية ويثبت ذلك بالوثائق الرسمية وأن تكون حسنة السير والسلوك. والأولوية لمن لديها خبرة في العمل بالروضات الأزهرية وانه بالنسبة لمن كانت تعمل فعليا العام الماضى برياض الأطفال، فعليها إحضار إفادة من المعهد بذلك.
والأوراق المطلوبة صورة من المؤهل الدراسى (- محو امية- ابتدائية- اعدادية- ثانوية ) + صورة البطاقة
▪︎موعد المقابلة يومب السبت والأحد المقبلين ١٠و١١ أكتوبر ٢٠٢٠م، بديوان عام المنطقة والمعاهد التي بحاجة إلى التعاقد مع عاملات هي معهد رأس غارب الإبتدائى النموذجى ومعهد الغردقة الإبتدائى النموذجى ومعهد الغردقة الإبتدائى ومعهد ملحقة الغردقة ومعهد سفاجا الإبتدائى النموذجى
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