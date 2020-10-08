شكرا لقرائتكم خبر عن «تنمية المشروعات الصغيرة»: تفعيل منظومة الشباك الواحد في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد طارق عصر رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقليوبية تفعيل منظومة الشباك الواحد والمتابعة الميدانية مع الشباب وتقديم النصح والدراسة للشباب الراغب في إنشاء مشروع صغير أو متوسط لتوفير فرص عمل لباقى الشباب.

اضاف «عصر» أن إجمالى عدد المشروعات التي مولها الجهاز بالقليوبية منذ عام 1992 حتى يونيو 2020 بلغ 164 ألف مشروع صغير ومتوسط ومتناهى الصغر بتمويلات بلغت مليار و743 مليون جنيه ووفرت 242.8 ألف فرصة عمل بالإضافة إلى 184 مليون جنيه منح لتطوير البنية الأساسية لمشروعات الاشغال العامة خلقت إجمالى فرص عمل 23 ألف و910 فرصة عمل أخرى.

وقال رئيس جهاز تنمية المشروعات ان نسب التمويل المتاح للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تنوع طبقا لقطاعات الأنشطة حيث حاز النشاط التجارى على نسبة 54% من إجمالى المشروعات التي مولها الجهاز خلال الفترة منذ عام 1992 حتى العام الجارى فيما بلغت نسبة أعداد المشروعات التي مولها الجهاز للإناث 75% من إجمالى المشروعات فيما بلغت نسبة الذكور 25%

وأضاف أن فرع الجهاز بالقليوبية يقدم العديد من الخدمات عبر منظومة الشباك الواحد خلال نفس الفترة حيث تم استخراج 4363 رخصة نهائية و6165 رخصة مؤقتة و11446 رقم قومى للمنشأة و1005 سجل تجارى و5377 بطاقة ضريبية و1090 تأمين اجتماعى على المشروعات