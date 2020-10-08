شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يسير 210 رحلات دولية لنقل 25654 راكبا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسير مطار القاهرة الدولى، اليوم الخميس، 210 رحلات طيران دولية إلى عدة وجهات لنقل 25654 راكبا، وقالت مصادر مطلعة إن رحلات السفر ستقلع إلى عدد من العواصم منها نيويورك وفرانكفورت وباريس ولندن وموسكو ومسقط وتورنتو ولاجوس وجوهانسبرج وروما وأمستردام والدمام وإنجمينا وميلانو وأثينا وفيينا وأسطنبول وأديس أبابا وجده ودبى والشارقه والرياض وأبو ظبى وحده المدينة وأكرا أبوجا بغداد البحرين وتبلغ رحلات السفر 108 رحلات وتنقل على متنها عدد ركاب يبلغ 13364 راكبا.

فى حين يستقبل المطار عبر صالات وصوله المختلفة 102 رحلة تنقل على متنها 12390 راكبا قادمة من عدة وجهات دولية منها واشنطن نيويورك فرانكفورت لندن باريس ميلانو أثينا جنوب السودان أسطنبول إنجمينا أمستردام أديس أبابا دبى المدينة أبوظبى موسكو البحرين جوهانسبرج.

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وتقوم سلطات مطار القاهرة الدولي بتطبيق القرار الجديد الخاص بضرورة وجود تحليل PCR سلبى مع كل راكب لم يمضى عليه 72 ساعة والذى بدء تطبيقه الأول من سبتمبر الماضى.

كما يتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما تتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول ،وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي ، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.