القوات المسلحة تطلق موقعا إلكترونيا لتقديم الخدمات الخاصة بإدارة شئون الضباط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الاستفادة من التطور التكنولوجى لتطوير منظومة العمل بالقوات المسلحة، بهدف تقديم أرقى مستوى خدمى لضباط القوات المسلحة وأسرهم تم إطلاق موقع إلكترونى جديد لإدارة شئون ضباط القوات المسلحة https://officersaffairs.mod.gov.eg/Default.aspx. يهدف الموقع إلى تقديم كافة الخدمات وتسهيل الإجراءات ( للضباط وأسرهم - للضباط الإحتياط ) فضلاً عن الاستعلام عن الطلبات المختلفة، يأتى ذلك فى إطار خطة مصر الإستراتيجية للتنمية المستدامة.

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