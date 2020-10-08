المرور يعيد فتح طريقى إسكندرية الصحراوى والحمام بعد زوال الشبورة وتحسن الرؤية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعادت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور فتح طريقى الإسكندرية الصحراوى وطريق الحمام بعد تلاشى الشبورة التى ظهرت أعلى تلك الطرق، مع تحسن الرؤية وسط انتشار الخدمات لمتابعة حركة المركبات. وأغلقت الإدارة العامة للمرور، طريق إسكندرية الصحراوى من بوابات الاسكندرية المتجة إلى القاهرة حتى الكليو 122 لوجود شبورة كثيفة، مع ملاحظة حركة السيارات. كما أغلقت الإدارة العامة للمرور، من الكيو 30 بطريق الحمام حتي الكليو 135 بطريق سيدي عبد الرحمن في الاتجاهين لوجود شبورة كثيفة، وتهيب الادارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم.

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