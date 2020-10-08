شكرا لقرائتكم خبر عن منافسة ساخنة بين مرشحي الغردقة ورأس غارب علي المقعد الفردي بالدائرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تشهد الدائرة الاولي لانتخابات مجلس النواب بالبحر الاحمر والتي تضم مدينتي راس غارب والغردقة منافسة ساخنة بين ١٧ مرشحا من المنتمين للأحزاب والمستقلين للفوز بالمقعد الفردي الوحيد المخصص للدائرة.

وظهرت دعاية مكثفة شهدتها مختلف ميادين وشوارع مدينة الغردقة ومحاولة كل مرشح وضع اللافتات الكبيرة في أماكن مميزة بالاضافة إلى عقد عدد كبير من المرشحين مؤتمرات جماهيرية بمناطق مختلفة ذات كثافة سكانية مرتفعة بالمناطق الشعبية.

كما تشهد الدائرة اجتماعات وتحركات أخرى من مسؤولي الأحزاب لدعم مرشحيها في هذه الانتخابات من خلال تشكيل غرف عمليات ومتابعة، وعقد اجتماعات مع مختلف الفئات للفوز بأصواتهم.

ويحاول كل مرشح الحصول على أصوات قبيلته وكسب أصوات باقي القبائل التي ليس لها مرشح على المقعد الفردي.

ومن قبيلة البراهمة يتنافس ثلاث مرشحين هم النائب السابق حماده غلاب والذي يخوض الانتخابات ومعه كتلة تصويتية كبيرة من ابناء مدينة راس غارب وخدماته التي قدمها الدورة السابقة والنائب السابق محمد عبدالمقصود الذي يخوض الانتخابات عن حرب مستقبل وطن وبعتمد على شعبيته ودعم والده البرلماني السابق لعدة دورات بالاضافة إلى تحركاته واجتماعات مع مختلف الفئات بالدائرة وتيتو الخطيب امين عام حزب حماة الوطن ويعتمد على تواجده الدائم بين ابناء الدائرة وبحظي بشعبية كبيرة ببن مختلف المواطنين.

ومن قبيلة العبابدة النائب السابق احمد الضوي ويعتمد على شعبيته بين ابناء الغردقة والخدمات التي قدمها الدورة السابقة وانه المرشح الوحيد لقبيلته على المقعد الفردي

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ومن قبيلة العرب المرشح ايمن معوض الذي يعتمد على شعبيته وخدماته ودعم ابناء قبيلته وعدد من القبائل العربية بالدائرة.

كما يخوض المنافسة العميد حافظ لطفي الذي سبق له الوصول لمرحلة الإعادة في الانتخابات السابقة ويحطي بدعم من مختلف الفئات ويتنافس المرشح العميد عاطف عبدالحميد مامور قسم ثاني الغردقة السابق والذي يخوض الانتخابات لأول مرة معتمدا على شعبيته وتواجده بالدائرة

كما يخوض الانتخابات لأول مرة المرشح عبدالحميد سرحان صاحب مجموعة عدد من المطاعم ويعتمد على شعبيته بين ابناء مدينة الغردقة ومركز وقري قوص وعقد عدد من المؤتمرات الجماهيرية.

كما تتواجد في المنافسة على المقعد الفردي سيدة واحدة من بين ال١٧ مرشح وهي اميمة الجعفرية والتي خاضت انتخابات من قبل وهي تعمل معلم اول بالتربية والتعليم وتسعي لكسب أصوات العاملين بالتعليم وقامت بعدد من الجولات الانتخابية بمختلف احياء الغردقة.

كما يخوض المنافسة في الانتخابات لأول مرة على آبو حسين من قبيلة الكلاحين وبسعي لكسب أصوات ابناء قبيلته وعدد كبير من اهالي مدينة الغردقة من خلال تواجده الدائم وشعبية شقيقه في لجنة المصالحات بمدينة الغردقة

كما يخوض الانتخابات الشيخ محمد خليل من قبيلة الكلاحين وقام بعدد من الجولات الانتخابية وعقد عدد من المؤتمرات الجماهيرية كما يحاول المرشح حداد عبدربه والذي يعمل بوزارة العدل المنافسة على المقعد الوحيد من خلال الخدمات التي يقدمها لابناء الدائرة.