شكرا لقرائتكم خبر عن «رئيس منوف» يتفقد موقع إنشاء ممشى لربط جزيرتين تأثرا بارتفاع منسوب النيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام أشرف الليثى رئيس مركز مدينة منوف في محافظة المنوفية بتفقد منطقة الممشى المقرر إقامته بين جزيرة صنصفط بمركز منوف وجزيرة داوود .بمركز السادات وذلك تمهيداً لبدء أعمال تنفيذ الممشي لربط المنطقتين بين صنصفط وجزيرة داوود وذلك بحضور أعضاء الادارة الهندسية بالمجلس كان نائب المحافظ قد قام بتفقد الجزيرة لبحث اختيار طريق مناسب من بين ثلاث بدائل تم بحثهم مع الأهالي لتسهيل الحركة المرورية لهم، مؤكداً على انه سيتم اختيار البديل الأكثر أماناً والأقل تكلفة وتحقيقاً للغرض وحفاظاً على حقوق المواطنين، موجهاً مدير الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل بإعداد تصور عن البدائل الثلاثة لعمل الطريق طبقاً للخرائط والصالح العام لاتخاذ القرار المناسب.

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