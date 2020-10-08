شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق طريقى الإسكندرية الصحراوى والحمام بسبب الشبورة الكثيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، طريق الإسكندرية الصحراوى من بوابات الإسكندرية المتجه إلى القاهرة حتى الكليو 122 لوجود شبورة كثيفة. كما أغلقت الإدارة العامة للمرور، من الكيو 30 بطريق الحمام حتى الكليو 135 بطريق سيدى عبد الرحمن فى الاتجاهين لوجود شبورة كثيفة، وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدى السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

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