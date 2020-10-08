شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مدرستين ووضع حجر أساس أخرتين في شمال سيناء بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت مديرية التربية والتعليم في شمال سيناء افتتاح مدرستين، إضافة إلى وضع حجر الأساس لإقامة مدرستين أخرتين، بمناسبة احتفالات المحافظة بالذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر. وقال حمزة رضوان، وكيل مديرية التربية والتعليم، إنه تم افتتاح مدرسة الحمايدة للتعليم الأساسى، ويتم افتتاح مدرسة بئر العبد الثانوية الصناعية للبنات، الخميس، كما يتم وضع حجر الأساس لإقامة المدرسة المصرية اليابانية بالعريش ومدرسة الحسنة الثانوية الصناعية بوسط سيناء وستعد مجمعا تعليميا للثانوى الفنى بالمنطقة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 104,035

تعافي 97,492

وفيات 6,010

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