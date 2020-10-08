شكرا لقرائتكم خبر عن حار على القاهرة والعظمى 36.. «الأرصاد» تعلن توقعات طقس الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود، الخميس، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على القاهرة والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، والطقس ليلاً لطيف على معظم الانحاء معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وهناك شبورة مائية صباحا على القاهرة كثيفة على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية، وأمطار متوسطة ( 30 % تقريباً ) تكون رعدية أحياناً على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح معتدلة تنشط أحياناً على بعض مناطق جنوب الصعيد.

ويشير الخبراء إلى أن شمال البلاد حتى شمال الصعيد يتأثر بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب الصعيد بامتداد منخفض السودان الموسمي.

وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «36– 22»، الإسكندرية «32 – 22»، قنا «39- 23»، الأقصر «40– 24»، أسوان «41 – 25».

وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى ( % ) فتكون على القاهرة والوجه البحرى ( 80 – 28 )، السواحل الشمالية ( 85 – 45 )، شمال الصعيد ( 50 – 22 )، وجنوب الصعيد ( 30 – 14 ).

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