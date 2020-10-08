شكرا لقرائتكم خبر عن يوم رياضي بجامعة المنوفية احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة المنوفية مهرجانا رياضيا ثقافيا فنيا ضمن سلسلة الفعاليات التي تنظمها الجامعة للاحتفال بالذكرى الـ47 لانتصارات حرب أكتوبر، تحت رعاية ومشاركة الدكتور عادل مبارك، رئيس الجامعة، والدكتور عبدالرحمن الباجوري، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور محمد شاهين مدير عام رعاية الشباب بالجامعة.

وشهد المهرجان الرياضى إقامة مباريات كرة طائرة بنات، وكرة يد طلاب، ومباراة قدم خماسية شارك بها رئيس الجامعة وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، تحت اشراف إدارة النشاط الرياضي برعاية الشباب بقيادة الكابتن ياسر جمال، والكابتن معتز صادق.

وأكد «مبارك» أن الجامعة تحرص على الاحتفال سنويا بهذه الذكرى العظيمة، وتنظيم أنشطة وفعاليات مختلفة يشارك فيها أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب تخليدا لذكرى النصر، ودعم دور القوات المسلحة في حماية الوطن والحفاظ على أراضيه، مضيفا أن المشاركة في هذا اللقاء الرياضى يهدف للتواصل المباشر مع الطلاب وتعريفهم ببطولات وتضحيات الجنود المصريين لإعلاء قيم الولاء والانتماء للوطن لدى طلاب الجامعة، وخلق جيل وطني مخلص محب لوطنه.

وشهد اليوم الرياضي إقامة مباراة كرة قدم خماسية شارك بها رئيس الجامعة وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، بجانب إقامة مباراة للكرة النسائية شارك بها عدد من طالبات الجامعة.