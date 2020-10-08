شكرا لقرائتكم خبر عن التحفظ على كمية من الكبدة واللحوم منتهية الصلاحية في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار صرح عاطف الجمال، وكيل تموين المنوفية، بقيام حملة من المديريه بالاشتراك مع الادارات الفرعيه بمراكز المحافظة. واسفرت الحملة عن تحرير محضر ضدصاحب ثلاجه بمركز بركة السبع لحيازته كميه قدرها 14 كجم لحوم وكبده منتهيه الصلاحيه. وتم التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرير محضرين ضد صاحبي محلى بقالة لبيعهما سجائر بأزيد من السعر الرسمى. واكد عاطف الجمال ان الحملات التموينية مستمرة لضبط المتلاعبين. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 104,035

تعافي 97,492

وفيات 6,010

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