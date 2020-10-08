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شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 3 تعديات على الأراضي الزراعية بكفر الجزار في بنها (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تصدت الوحدة المحلية بكفر الجزار ببنها لعدد من البناء المخالف بقرى الوحدة، بناء على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، وتوجيهات المهندس على عبدالستار، رئيس مدينة ومركز بنها، بالتصدي للبناء المخالف للقانون ومنع التعديات على الاراضي الزراعيه وإزالتها.
قام أحمد سليمان، رئيس الوحدة المحلية بكفر الجزار، والأجهزة المعنية بالوحدة بتتفيذ الازالة، حيث تبين أثناء المرور بقري الوحدة قيام أحد المواطنين بالتعدى بالبناء على الأرض الزراعية التابعة لجمعية وروره على مساحة 100متر تقريباً، وعلى الفور تم استدعاء مسؤل حماية الأراضي بالجمعية الزراعية بوروره وتم ازالتها فوراً.
وتلاحظ قيام أحد المواطنين بالبناء ليلاً دون ترخيص دخل الحيز العمراني بقرية وروره على مساحة 80 متر تقريباً، وكذلك تم إزالة البناء المخالف للقانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذيه.
يأتي ذلك لمنع التعديات على الاراضي الزراعيه للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع البناء المخالف للقانون بدون ترخيص.
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