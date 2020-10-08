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شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة من مجلس مدينة كفر شكر لضبط الأداء داخل السوق العمومي (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شكل اللواء هشام رفعت، رئيس مجلس مدينة كفر شكر، لجنة تضم الإيرادات والاشغالات والبيئة للتواجد بصفة يومية بسوق المدينة العمومى، بناء على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية.
تعمل اللجنة للقضاء على الاشغالات وتنظيم حركة السوق حتي لا يعوق الطريق العام ويسبب في زحام شديد وتكدسات مرورية كبيرة بشارع جمال عبدالناصر.
وقال رئيس المركز والمدينة إننا نعمل على راحة وخدمة أهالينا المواطنين في شتى المجالات لشعورهم بالرضا التام والعمل على حل مشكلاتهم وتحقيق سيولة مرورية لهم في تحركاتهم اليومية.
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