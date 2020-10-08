شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تركيب خطوط وبالوعات لسحب مياه الأمطار في الشتاء بكفر شكر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الوحدة المحلية بكفر شكر بإنشاء خط مواسير لسحب تجمعات الأمطار من ديوان مركز الشرطة، بناء على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، وتوجيهات اللواء هشام رفعت، رئيس مركز ومدينة كفر شكر، بضرورة العمل على حل كافة تراكمات مياه الأمطار لراحة وخدمة المواطنين من مياه الأمطار فى فصل الشتاء.

وتم إنشاء الخط معرفه مجلس المدينه، بالاشتراك مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بإشراف مصيلحى جمال هدايا نائب رئيس مجلس المدينة.

وقال رئيس المدينة إنه سيتم معالجة كافة تراكمات مياه الأمطار من خلال تركيب خطوط وبالوعات مياه أمطار لسحب المياه من الطرق والشوارع والميادين للتسهيل على أهالينا المواطنين فى تحركاتهم اليومية وعدم تضررهم ووقف مصالحهم حال سقوط أمطار غزيرة.

بدء تركيب خطوط وبالوعات لسحب مياه الأمطار في الشتاء بكفر شكر

بدء تركيب خطوط وبالوعات لسحب مياه الأمطار في الشتاء بكفر شكر

بدء تركيب خطوط وبالوعات لسحب مياه الأمطار في الشتاء بكفر شكر