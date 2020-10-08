التصدي لبؤرة إشعال مخلفات زراعية للقضاء على السحابة السوداء بالقليوبية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تصدت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة طوخ، والوحدة المحلية بميت كنانة بمحافظة القليوبية، لموقع إشعال مخلفات في إطار القضاء على السحابة السوداء. قامت الأجهزة التنفيذية بالاشتراك مع جهاز شؤون البيئة وإدارة الحماية المدنية باطفاء بؤرة مخلفات زراعية بطريق «ميت كنانة- مرصفا». يأتي ذلك ضمن الجهود المبذولة للقضاء نهائيا على السحابة السوداء والمتابعة المستمرة من الأجهزة التنفيذية وأجهزة وزارة البيئة. التصدي لبؤرة إشعال مخلفات زراعية للقضاء على السحابة السوداء بالقليوبية التصدي لبؤرة إشعال مخلفات زراعية للقضاء على السحابة السوداء بالقليوبية التصدي لبؤرة إشعال مخلفات زراعية للقضاء على السحابة السوداء بالقليوبية الوضع في مصر Advertisements

اصابات 104,035

تعافي 97,492

وفيات 6,010

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