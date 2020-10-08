شكرا لقرائتكم خبر عن مستمر حتى الجمعة.. «الأرصاد» توضح أسباب ارتفاع درجات الحرارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مصدر مسؤول بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إن ارتفاع الحرارة الذي نعانيه مستمر حتى الجمعة.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ «المصري اليوم» أن درجات الحرارة ستكون أعلى من المعدلات بقيم تتراوح 2-3 درجات تقريبا، معللاً أن السبب هو تأثر البلاد بكتلة هوائية ورياح شمالية شرقية قادمة من الجزيرة العربية تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة.

وأوضح أن هناك ارتفاع في درجات الحرارة اليوم على كافة الأنحاء حيث يسود طقس حار على شمال البلاد شديد الحرارة جنوبا، لافتاً أن هبوب الرياح الشمالية الشرقية الرطبة تعمل على تكوين الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة تكون كثيفة على المناطق القريبة من المسطحات المائية والمزروعات.

وأكد المصدر أنه بداية من بعد غدً السبت يبدأ الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة، ويوم الأحد تنخفض 3 درجات مئوية لتعود إلى 31 درجة.

يذكر أن درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم على القاهرة «36– 22»، الإسكندرية «32 – 22»، قنا «39- 23»، الأقصر «40– 24»، أسوان «41 – 25».

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