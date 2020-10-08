شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يدشن كنيسة جديدة فى بشائر الخير 3 بالإسكندرية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدشن البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كنيسة السيدة العذراء مريم والشهيد أبى سيفين والقديس الأنبا كاراس في بشائر الخير 3 بالإسكندرية، اليوم الخميس، بحضور عدد من الأساقفة، والأنبا بافلي، أسقف قطاع عام كنائس المنتزة وشرق الإسكندرية، والأنبا إيلاريون، أسقف عام كنائس غرب الإسكندرية والذي تتبعه رعويا وإداريا كاتدرائية بشائر الخير؛ ومن المقرر أن يزور البابا كنيسة مارجرجس في الشاطبي، السبت المقبل للاحتفال بمرور 75 عاما على إنشائها.

وألقى البابا تواضروس الثانى، عظته الأسبوعية، مساء الأربعاء، من الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، وتعد هى العظة الأولى التي يلقها البابا فى المحافظة بعد توقف العظات فى مارس الماضى، ليستأنفها مطلع سبتمبر الماضى، من داخل الكاتدارئية المرقسية بالعباسية.

كان قداسة البابا تواضروس الثاني، قد استقبل زوجات كهنة الإسكندرية، بمركز لوجوس بالمقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي، حيث استقبل زوجات كهنة قطاع وسط الإسكندرية بحضور القمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية.

ورحب قداسة البابا بهن في بداية اللقاء وأعطاهن فكرة مختصرة عن مركز لوجوس والمكتبة البابوية الجديدة، والقى بعدها محاضرة بعنوان "نحن أيادى المسيح" والتي أشار خلالها إلى أهمية اليد كعضو فى الجسد الواحد وهى أقوى ما فى الإنسان، وعقب المحاضرة اصطحب قداسته زوجات الكهنة في جولة بلوجوس والمكتبة البابوية الجديدة.