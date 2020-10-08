شكرا لقرائتكم خبر عن تونس 26 ومونتريال 10.. درجات الحرارة في العواصم العربية والعالمية الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية عن درجات الحرارة المتوقعة للمدن العربية والعالمية اليوم الخميس 8 أكتوبر.

وتشير توقعات درجات الحرارة لطرابلس وتونس 26، والمنامة وأبوظبي 37 درجة مئوية نهارا.

بينما تشير درجات الحرارة في كل من القدس وغزة إلى 32، 33 على التوالي.

في حين تبلغ العظمى نهاراً على مونتريال 10 والصغرى 04، وروما 23 وواشنطن 22 درجة مئوية نهاراً والصغرى 09.

والجدول التالي يوضح درجات الحرارة في الكثير من عواصم العالم العربية والعالمية.

المدينة العظمي الصغري المدينة العظمي الصغري مكه 41 28 أنقرة 31 15 المدينة 40 26 إسطنبول 24 17 الرياض 36 21 إسلام أباد 34 20 المنامة 37 21 نيودلهي 36 22 أبوظبي 37 29 جاكرتا 32 24 الدوحة 38 30 بكين 21 11 الكويت 38 21 كوالالمبور 29 24 دمشق 34 16 طوكيو 16 14 بيروت 32 27 أثينا 27 17 عمان 33 18 Advertisements روما 23 09 القدس 32 20 باريس 19 13 غزة 33 23 مدريد 26 12 بغداد 35 19 برلين 15 12 مسقط 34 27 لندن 17 09 صنعاء 25 10 مونتريال 10 04 الخرطوم 41 27 موسكو 18 11 طرابلس 26 19 نيويورك 18 09 تونس 26 16 واشنطن 22 09 الجزائر 24 16 نواكشوط 38 28 الرباط 27 15 أديس أبابا 23 11