شكرا لقرائتكم خبر عن توفير 10 فرص عمل.. تسليم 5 سيارات مأكولات ومشروبات لشباب مدينة طور سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بتسليم مدينة طور سيناء 5 سيارات مجهزة للمأكولات والمشروبات للعمل عليها فترتين صباحية ومسائية لتوفير 10 فرص عمل مباشرة لشباب المدينة وحوالي 20 فرصة عمل غير مباشرة للعمل بمنطقة الكورنيش وممشي أهل مصر كمرحلة اولي.

وسيتم إتاحة عدد آخر من السيارات لاستكمال الطلبات وتوفير الخدمة، على أن يتم التقدم لمجلس مدينة طور سيناء بالطلبات اللازمة ليتم توفيرها لمستحقيها خلال الفترة القادمة.

يأتي ذلك في إطار التطوير الشامل بمدينة طور سيناء، وتشجيعًا لشباب المدينة وتوفيرًا لفرص عمل مناسبة لهم.