شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تعلن درجات الحرارة المتوقعة والمحسوسة الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد النشرة الجوية لليوم الخميس وتتضمن درجات الحرارة المتوقعة والمحسوسة لكل محافظات مصر.

درجات الحرارة المحسوسة هي التي تعتمد على عوامل كثيرة مثل نسبة الرطوبة ونشاط الرياح وسرعتها ، وهل المكان مغلق وسيئ التهوية أو مفتوح وجيد التهوية، وهل في ارض زراعية أو أرض صحراوية، والتي تجعل المواطن كثيراً ما يشعر بدرجة حرارة أعلى من درجات الحرارة المتوقعة والتي تعلنها الهيئة.

علي سبيل المثال نسبة الرطوبة حينما تكون مرتفعة درجات الحرارة تكون أعلى ، وممكن الحرارة تكون 37 والإحساس بها 39 أو 40 ، كذلك فإن نشاط الرياح يعمل على الإحساس بدرجات حرارة أقل.

والجدول التالي يوضح درجات الحرارة على محافظات مصر المتوقعة والمحسوسة لليوم الخميس.

المدينة المتوقعة المحسوسة - عظمي صغرى عظمي صغرى القاهرة 36 22 37 24 الاسكندرية 32 22 33 24 وادي النطرون 34 22 35 23 طنطا 35 22 36 24 شبين الكوم 36 22 37 24 دمنهور 34 22 35 24 بلطيم 32 24 33 26 مطروح 33 20 34 22 السلوم 33 21 34 23 سيوة 35 21 36 23 بورسعيد 32 25 33 27 دمياط 32 25 33 27 الزقازيق 36 22 37 25 المنصورة 35 22 36 24 الإسماعيلية 36 22 37 24 السويس 36 22 37 24 العريش 33 23 34 25 رفح 32 22 33 24 رأس سدر 36 22 37 24 نخل 34 17 35 18 نويبع 35 Advertisements 26 36 28 طابا 35 24 36 26 كاترين 29 14 30 15 الطور 34 22 35 23 شرم الشيخ 36 26 38 28 الغردقة 37 25 38 27 مرسى علم 37 25 38 27 الفيوم 36 22 37 23 بني سويف 37 22 38 23 المنيا 37 22 38 24 أسيوط 38 22 39 23 سوهاج 38 22 39 23 قنا 39 23 40 23 الأقصر 40 24 41 25 أسوان 41 25 42 26 ادفو 41 24 42 25 أبوسمبل 40 24 40 25 الوادي الجديد 39 22 39 23 شلاتين 35 26 36 27 أبورماد 35 26 36 27 حلايب 33 25 35 26 رأس حدربة 33 25 34 26