شكرا لقرائتكم خبر عن منحة العمالة غير المنتظمة «الدفعة الرابعة».. رابط تسجيل وتحديث البيانات (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تم فتح باب التسجيل لتحديث بيانات المتقدمين للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة «المرحلة الرابعة».

وأصبح التسجيل وتحديث البيانات متاحًا الآن على موقع وزارة القوى العاملة.

ووصلت رسائل نصية للعديد من المسجلين عبر رقم 2030، تدعوهم لتحديث بياناتهم والتسجيل من اليوم 8 اكتوبر وحتى يوم 15 اكتوبر كحد أقصى.

رسالة 2030

كانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أعلنت مد منحة العمالة غير المنتظمة 3 أشهر آخرى في أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2020، لضمان دعم ومساندة العمالة المتضررة من أزمة فيروس كورونا.

ويمكن التسجيل وتحديث البيانات عبر موقع وزارة القوى العاملة، من خلال الضغط على هذا الرابط، أو هذا الرابط.

ويفضل المحاولة في أوقات مختلفة، بسبب الضغط على الموقع، الذي تسبب في ظهور رسالة the service is unavailable لعدد من الراغبين في التسجيل.

Advertisements