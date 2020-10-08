- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن منحة العمالة غير المنتظمة «الدفعة الرابعة».. رابط تسجيل وتحديث البيانات (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تم فتح باب التسجيل لتحديث بيانات المتقدمين للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة «المرحلة الرابعة».
وأصبح التسجيل وتحديث البيانات متاحًا الآن على موقع وزارة القوى العاملة.
ووصلت رسائل نصية للعديد من المسجلين عبر رقم 2030، تدعوهم لتحديث بياناتهم والتسجيل من اليوم 8 اكتوبر وحتى يوم 15 اكتوبر كحد أقصى.
كانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أعلنت مد منحة العمالة غير المنتظمة 3 أشهر آخرى في أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2020، لضمان دعم ومساندة العمالة المتضررة من أزمة فيروس كورونا.
ويمكن التسجيل وتحديث البيانات عبر موقع وزارة القوى العاملة، من خلال الضغط على هذا الرابط، أو هذا الرابط.
ويفضل المحاولة في أوقات مختلفة، بسبب الضغط على الموقع، الذي تسبب في ظهور رسالة the service is unavailable لعدد من الراغبين في التسجيل.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
104,035
-
تعافي
97,492
-
وفيات
6,010
كانت هذه تفاصيل خبر منحة العمالة غير المنتظمة «الدفعة الرابعة».. رابط تسجيل وتحديث البيانات (تفاصيل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.