شكرا لقرائتكم خبر عن موقع رسمى للمتحف المصرى الكبير يوفر زيارات تخيلية وحجز التذاكر إلكترونيا قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعمل المتحف المصرى الكبير على الانتهاء من موقعه الرسمى قريبًا، والذى سيوفر للزائر متحفًا تخيليًّا إلكترونيًّا، حيث يبدأ معه منذ التفكير فى تحديد وجهته، وحتى معرفة المكان المراد زيارته، مرورًا بكيفية الوصول، ومواعيد العمل، وكيفية حجز التذاكر .

وقالت الصفحة الرسمية للمتحف بموقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك، إن الموقع الرسمى سيوفر أيضًا البرامج والأنشطة المقدمة باختلاف الفئات: (الأطفال / البالغين / ذوى الهمم / وغير ذلك) ليحقق هذا الصرح العظيم النقلة النوعية الفريدة المنشودة فى التجربة السياحية المصرية، وكأهم صرح ثقافى فى القرن الحادى والعشرين .

وفى إطار الاهتمام المستمر والحرص الدائم للمتحف المصرى الكبير على حفظ التراث ونشر الوعى الثقافى والحضارى على كافة المستويات المحلية والدولية لعاشقى الحضارة المصرية القديمة، يقدم المتحف لزواره تجربة فريدة ومتنوعة : (تعليمية / ثقافية / وترفيهية ) تضم كافة السبل التى تحقق لزواره الإتاحة الكاملة، وهى كلمة السر التى تهدف لتحقيق دور المتحف عالميًّا، كمركز لخدمة كافة الزوار بما فيهم ذوى الاحتياجات الخاصة .

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بوصول الزائر للمتحف سيجد أماكن انتظار السيارات، واستراحات لكافة الزوار وذوى الهمم، فضلًا عن جميع وسائل الحركة ( سلالم / منحدرات / ورامبات ) ؛ لتوفير الفرصه الكاملة لكل الزوار لمشاهدة أول ميدان مسلة معلقة فى العالم، وذلك بالبهو الخارجى للمتحف، وأمام الواجهة الرئيسة ، وصولًا إلى البهو العظيم للمك رمسيس الثانى، حيث يكون فى انتظار رواد المتحف السلالم المتحركة، والمصاعد الكهربائية، والتى تحقق زيارة سريعة ومريحة لكافة الزوار.

حيث تكتمل الرحلة بالدرج العظيم ذى الوقفات الثلاث والقطع الأثرية الضخمة الفريدة، وبالقرب منها منظر بانورامى ساحر للأهرام الثلاثة، حيث تتجلى الرؤية وكأنها فاترينة عرض ضخمة، تضم الأهرام داخل المتحف، وصولًا لقاعات العرض، ليجد الزائر سهولة التحرك داخل القاعات ، حتى يتعرف بسلاسة على الحضارة المصرية القديمة بموضوعاتها الغنية .

وقد أخذ فى الاعتبار مراعاة المواصفات القياسية للإتاحة فى العرض المتحفى :

( ارتفاع الفتارين / بطاقات الشرح / استخدام طريقة برايل / استخدام الأجهزة الناطقة ) ، بالإضافة إلى عمل بعض المستنسخات للمعروضات فى القاعات المختلفة ، لإمكانية لمسها بالأيدى واستخدامها كوسيلة لتوصيل المعلومة لكافة الزوار .