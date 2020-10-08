"رئيس صناعة النواب" يطالب بدمج متعافي الإدمان داخل سوق العمل

محمد اسماعيل - القاهرة - أشاد النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بقرار نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، باستمرار تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وسط اتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد "عامر" في بيان، أن حوكمة الدولة المصرية والقائمين على مكافحة فيروس كورونا، أداروا الملف بامتياز، لافتا إلى أنه في ظل جائحة فيروس كورونا استمر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان في تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مع اتخاذ الإجراءات الوقائية، ما يُعد انتصارا حقيقيا لمصر.

وأشار رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، إلى ضرورة تأهيل متعافي الإدمان لسوق العمل والاستفادة منه، ليكون ضمن عجلة الإنتاج التي انطلقت بسرعة الصاروخ في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وطالب "عامر" بضرورة الاستفادة من هؤلاء الكوادر البشرية وذلك عن طريق فتح مجال العمل الخدمي والصناعي والمجتمعي، لاحتضانهم وتشجيعهم على مساندة الدولة المصرية والنهوض بها.