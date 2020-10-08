غدا.. "الوفد" يحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

ينظم حزب الوفد، غدا الجمعة، احتفالًا بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر المجيدة والدور الوطني الشجاع للقوات المسلحة في حماية الدولة المصرية والحفاظ على أمن وأمان المواطن.

وأكد المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس الحزب، أن انتصار مصر في حرب أكتوبر أعاد إلى الأمة العربية كرامتها، لافتاً إلى أن معركة 6 أكتوبر لم تكن معركة عسكرية فحسب انتصرت فيها القوات المسلحة، وإنما كانت ملحمة مضيئة في تاريخ الشعوب عندما يقف الشعب بأكمله وراء قواته المسلحة من أجل الدفاع عن الوطن.

ودعا رئيس الحزب، أعضاء الهيئتين العليا والبرلمانية، ورؤساء اللجان العامة بالمحافظات واللجان النوعية والمرأة والشباب وكبار الشخصيات العامة، إلى المشاركة في الاحتفال.

ويتناول الحفل توزيع درع الوفد على أسر الشهداء والمصابين وبعض الذين شاركوا في حرب 1973 تقديرا وتثمينا لدورهم الوطني وما جادوا به دفاعًا عن التراب الوطني.