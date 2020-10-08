فيديو| حريق بالجامع الأزهر.. والحماية المدنية تحاول السيطرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

نشرت الصفحة الرسمية للإعلامي أحمد موسى عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مقطع فيديو للحريق الذي نشب بأحد الأدوار بالجامع الأزهر منذ قليل، يظهر محاولات السيطرة على الحريق من قبل قوات الحماية المدنية.

وكان قد نشب حريق في الطابق الثاني بالجامع الأزهر الشريف، من ناحية باب الصعايدة اتجاه منطقة الباطنية اليوم الأربعاء.

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وكشف مصدر مطلع بالأزهر الشريف، عن تفاصيل الحريق الذي نشب منذ قليل بالجامع الأزهر بمنطقة الحسين.

وقال المصدر، لمصراوي، إن الحريق وقع في حجرة في الدور الثالث بالمسجد من ناحية باب الصعيدي، القريب من المباني السكنية، بها بعض المحتويات القديمة، ولم تحدث أي خسائر، وتمت السيطرة على الحريق بالكامل، من قبل سيارات الإطفاء.

وتوقع المصدر أن يكون سبب الحادث ماس كهربي، مشيرا إلى أنه سيتم فتح تحقيق من قبل رجال الأدلة الجنائية لمعرفة سبب نشوب الحريق.