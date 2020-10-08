ننشر أول صور من موقع حريق الجامع الأزهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

نشب حريق في الطابق الثاني بالجامع الأزهر الشريف، من ناحية باب الصعايدة اتجاه منطقة الباطنية اليوم الأربعاء.

وكشف مصدر مطلع بالأزهر الشريف، عن تفاصيل الحريق الذي نشب منذ قليل بالجامع الأزهر بمنطقة الحسين.

وقال المصدر، لمصراوي، إن الحريق وقع في حجرة في الدور الثالث بالمسجد من ناحية باب الصعيدي، القريب من المباني السكنية، بها بعض المحتويات القديمة، ولم تحدث أي خسائر، وتمت السيطرة على الحريق بالكامل، من قبل سيارات الإطفاء.

وتوقع المصدر أن يكون سبب الحادث ماس كهربي، مشيرا إلى أنه سيتم فتح تحقيق من قبل رجال الأدلة الجنائية لمعرفة سبب نشوب الحريق.