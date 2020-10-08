شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يهدي زوجة الشهيد العقيد محمد إبراهيم الشال البدوي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مساء الأربعاء، في مكتبه بشرم الشيخ السيدة سامية محمد نجيب توفيق، زوجة شهيد الواجب العقيد أركان حرب محمد إبراهيم فضل الله الذي استشهد بسيناء في مايو 2020.
وأكد المحافظ، حسب بيان، الأربعاء، أن «مصر لا تنسي شهدائها وانه فخر وشرف استقبال اسر الشهداء على ارض سيناء الغالية التي ارتوت بدماء شهدائها الابرار».
وأهدى المحافظ زوجة الشهيد الشال البدوي السيناوي ووعد بتكريمها واهدائها درع المحافظة على المسرح خلال حفل اكتوبر مساء الخميس بمنطقة سوهو اسكوير.
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