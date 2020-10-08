شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة مصيف بلطيم يعد بإنهاء مشروع الصرف الصحي قبل صيف 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار عقد العميد هاني محمد عبدالقوي، رئيس مدينة مصيف بلطيم، اجتماعا مع بعض ملاك ورواد مدينة مصيف بلطيم، الأربعاء. وتمت مناقشة بعض المشاكل والمعوقات ومنها الصرف الصحي ومشاكل حق الانتفاع والتوريث ومشكلة النظافة. ووعد رئيس المدينة بالضغط على الشركة المنفذة لمشروع الصرف الصحي ليتم الانتهاء من تنفيذه قبل بداية موسم الصيف القادم. كما وعد بحل جميع المشاكل والمعوقات وكذلك العمل ليلاً ونهاراً لرجوع مدينة مصيف بلطيم لسابق عهدها. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 103,902

تعافي 97,449

وفيات 6,001

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