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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة دسوق تتفقد الشوارع ليلًا.. وتستمع لشكاوى المواطنين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قامت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة دسوق، مساء الأربعاء، بجولة تفقدية بشوارع مدينة دسوق ومعاينة الشوارع المدرجة بالرصف بخطة هذا العام.
وأجرت حوارا مفتوحا مع العديد من المواطنين بالشارع، واستمعت لشكاواهم ومشاكلهم من مرافق عامة من كهرباء ومياه شرب وصرف صحي بتلك الشوارع.
ووعدت رئيس المدينة بحل تلك المشاكل والإستجابه لكافة مطالبهم.
جاء ذلك بحضور ناىب رىيس المدينة احمد عيسى، ومدير المشروعات بالإدارة الهندسية المهندس اشرف سعود.
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