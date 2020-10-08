شكرا لقرائتكم خبر عن دورة تثقيفية في التوعية السكانية وتنظيم الأسرة لـ100 إمامًا بـ«أوقاف الشرقية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار في إطار جهود وزارة الأوقاف في التوعية بالقضية السكانية وتنظيم الأسرة والقضايا المجتمعية، اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تنفيذ الدورة التثقيفية الـ36 في التوعية السكانية وتنظيم الأسرة والمواطنة لعدد 100 إمامًا بمديرية أوقاف الشرقية لمدة يومين الأحد والاثنين11 و12 أكتوبر الجاري، بالمركز الثقافي بمسجد الفتح بالشرقية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 103,902

تعافي 97,449

وفيات 6,001

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