شكرا لقرائتكم خبر عن الإمام الأكبر يطمئن على الجامع الأزهر.. ويطلب تقريرًا عاجلًا حول الأضرار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على متابعة الحريق الذي نشب في إحدى الغرف الخلفية بالدور الثالث بمبنى الجامع الأزهر، منذ ساعات قليلة، موجها الإدارات المعنية بالأزهر بمتابعة مجريات الأمور واتخاذ اللازم على الفور، وإطلاع فضيلته بالمستجدات أولا بأول.

واطمأن شيخ الأزهر من خلال تواصله هاتفيا مع إدارة الجامع الأزهر، على عدم تأثر مبنى المسجد والمناطق الرئيسية به، بما فيها التجديدات الحديثة، مطالبا بموافاته بتقرير عاجل وشامل حول الأضرار الملحقة وسرعة معالجتها.

من جانبه قال الدكتور هاني عوده، مدير الجامع الأزهر، إن الحريق الذي نشب في الجامع منذ قليل هو حريق محدود في إحدى الغرف الخلفية بالدور الثالث للمسجد، مؤكدا أنه قد تمت السيطرة عليه بالتعاون مع قوات الحماية المدنية.

وقد انتقلت قوات الدفاع المدني والجهات المعنية إلى الجامع الأزهر، في حضور الدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف العام على الأروقة العلمية بالجامع، والدكتور هاني عوده، مدير الجامع الأزهر.