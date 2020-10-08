فاروق الباز يشيد بإجراءات الدولة فى ملف التصالح فى مخالفات البناء

وتابع فاروق الباز، أن ما تفعله الدولة في ملف التصالح فى مخالفات البناء يمثل تصحيحا لخلل استمر لعقود طويلة، مؤكدا أن الزيادة السكانية تشكل خطرا على التنمية.

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وأشار إلى أن كل الإصلاحات التي تمت فى مصر جيدة للغاية، مضيفا: "أن البلد كانت خربانة قبل ثورة 30 يونيو، وتابع:"إن تلك الإصلاحات تعيد مكانة المصريين أن مصر فى حاجة لإصلاح المؤسسات التي تعمل بعشوائية"، مؤكدا أنه لا بد من دعم الشباب واختيار قادة العمل منهم.